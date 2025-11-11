Sonniger Mittwoch in der Steiermark: Nur im Süden und Osten bleibt es trüb

Am Mittwoch, dem 12. November 2025, zeigt sich das Wetter in der Steiermark meist von seiner sonnigen Seite. „Am Mittwochvormittag hält sich in den Tälern und Becken erneut regionaler Nebel oder Hochnebel, sonst ist es wolkenlos“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag scheint dann fast überall die Sonne, einzig im äußersten Osten und Süden bleibt der Nebel stellenweise beständig. In diesen Regionen bleibt es entsprechend kühler. Der Wind spielt kaum eine Rolle. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -3 und +3 Grad, am Nachmittag werden 9 bis 13 Grad erreicht.