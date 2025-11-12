Streit auf der A2 eskalierte: Lenker angeblich bewusstlos geprügelt

Gegen 06.40 Uhr wurde die Autobahnpolizeiinspektion Unterwald zu dem Vorfall gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten zunächst nur einen 34-jährigen Auto-Lenker an. Dieser gab an, von einem anderen Autofahrer zum Anhalten genötigt worden zu sein. Nach einem kurzen Wortwechsel habe ihm der andere Lenker mehrere Schläge gegen Gesicht und Hinterkopf versetzt. Der 34-Jährige verlor kurz das Bewusstsein und sah beim Aufwachen den anderen Pkw davonfahren. Der Verletzte wurde vom Österreichischen Roten Kreuz erstversorgt und anschließend ins UKH Graz gebracht. Wenig später meldete sich der mutmaßliche Zweitbeteiligte, ein 54-jähriger Mann, selbstständig bei der Polizeiinspektion Krottendorf und erstattete ebenfalls Anzeige. Er bestreitet jedoch, den anderen Lenker angegriffen zu haben. Nach bisherigen Erhebungen dürfte der Streit bereits während der Fahrt auf der A2, Fahrtrichtung Villach, auf Höhe der Raststation Kaiserwald begonnen haben. Da die Aussagen der Beteiligten stark voneinander abweichen, führen die Polizisten nun weitere Ermittlungen zur Klärung des genauen Tathergangs.