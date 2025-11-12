Gösser Märzen im neuen Look: Tradition trifft auf modernen Auftritt

Nach fast zehn Jahren zeigt sich „Österreichs beliebtestes Bier“ im frischen Design. Der neue Look ist eine behutsame Weitereinwicklung des Bekannten. So bleibt das charakteristische Gösser-Grün erhalten, während das Logo frischen

Gösser steht seit Generationen für österreichische Braukunst, Regionalität und Verlässlichkeit. Mit einem Marktanteil von 16,2 Prozent und einem Bekanntheitsgrad von über 69 Prozent zählt Gösser zu den stärksten Marken des Landes. Nun hat sich die Kultmarke optisch neu aufgestellt, mit Respekt vor der Geschichte und Blick nach vorne. So ist das neue Design eine behutsame Weiterentwicklung des Bekannten. Das charakteristische Gösser-Grün bleibt erhalten, wurde jedoch modern akzentuiert. Das Logo wirkt frischer, feine Goldakzente verleihen Tiefe und Wertigkeit. Historische Elemente wie das Doppel-G und der Slogan „Gut. Besser. Gösser.“ bleiben unverändert, ein klares Bekenntnis zur Herkunft. Am Geschmack ändert sich nichts: Das Märzen bleibt, was es immer war: „Ein Stück österreichische Seele im Glas“, so die Brauerei. „Gösser ist ein Stück österreichische Seele, das soll man auch am Etikett erkennen. Eine Marke mit so viel Geschichte muss sich weiterentwickeln, um relevant zu bleiben. Mit dem neuen Design schlagen wir die Brücke zwischen Tradition und Gegenwart“, erklärt Hans Böhm, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich.

©Brau Union Österreich Die unvergleichlichen Merkmale bleiben die Gleichen, das Logo ist modernen.

Neuer Look, vertrauter Charakter

Das Design stammt von der renommierten Agentur Bulletproof, die bereits internationale Markenauftritte neu definiert hat. „Mit Gösser haben wir einen nationalen Schatz neu belebt, indem wir seine beständige Persönlichkeit und seinen Zweck in den Mittelpunkt gestellt haben. Das Wortzeichen kehrt zurück, unverkennbar Gösser und verankert eine zukunftssichere Identität, die Storytelling über alle Varianten hinweg vereint“, so Matt Holbrow, Design Director bei Bulletproof.

Ein Symbol für Beständigkeit

In einer schnelllebigen Konsumwelt, in der Marken häufig auf kurzfristige Trends reagieren, setzt Gösser auf Kontinuität mit Haltung. Der neue Markenauftritt soll die Stärke und Verlässlichkeit der Marke betonen und zugleich jüngere Zielgruppen ansprechen, die Authentizität und Regionalität schätzen. Das neue Design wird ab sofort schrittweise in ganz Österreich eingeführt, auf Flaschen, Dosen und in der Gastronomie.