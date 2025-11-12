Drogenschmuggel an der Grenze gescheitert: Speed und Cannabis im Gepäck

Bei einer Grenzkontrolle in Spielfeld nahmen Polizisten Dienstagvormittag einen 45-Jährigen fest. Der Mann hatte Drogen im Auto, keine gültige Lenkberechtigung und ein nicht zugelassenes Fahrzeug.

Am Dienstagvormittag, dem 11. November gegen 11 Uhr beabsichtigte der 45-jährige Ungar aus dem Bezirk Leibnitz mit einem Auto über die B67 nach Österreich einzureisen. Dabei führten Beamte der Fremden- und Grenzpolizei in Spielfeld Einreisekontrollen durch. Im Zuge dessen stellten Polizisten im Fahrzeug des Mannes rund 300 Gramm Cannabis sowie mehrere Gramm weißes Pulver sicher. Nach Angaben des 45-Jährigen dürfte es sich dabei um die Droge „Speed“ handeln. Polizisten nahmen den 45-Jährigen daraufhin fest und brachten ihn zur weiteren Kontrolle in eine Polizeiinspektion.

Keine gültige Zulassung

Wie die weiteren Ermittlungen in der Folge ergaben, verfügte der gelenkte Pkw des Mannes über keine aufrechte Zulassung für den Straßenverkehr. Dabei stellte sich heraus, dass die verwendeten Kennzeichen sowie die Begutachtungsplakette zu einem anderen Fahrzeug gehören. Auch der 45-Jährige selbst verfügte lediglich über einen abgelaufenen Führerschein aus Ungarn. Wie eine Abfrage über ungarische Behörden bestätigte, verfügt der Mann über keine gültige Lenkberechtigung.

Weitere Suchtmittel gefunden

Aufgrund der sichergestellten Suchtmittel im Fahrzeug des Mannes, führten Polizisten mit Unterstützung eines Suchtmittelspürhundes auch eine Durchsuchung seiner Wohnung durch. Dabei stellten Polizisten weitere Suchtmittel im Grammbereich sicher. Der 45-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen.