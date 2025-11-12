Traktor überschlug sich: 66-jähriger Landwirt schwer verletzt

Gegen 09.30 Uhr war der Landwirt mit dem Ausbringen von Mist auf seinem Feld beschäftigt, als der Traktor samt angehängtem Miststreuer auf abschüssigem Gelände ins Rutschen geriet und sich überschlug. Der 66-Jährige wurde nicht eingeklemmt, jedoch konnte er die Kabine nicht selbstständig verlassen. Er verständigte telefonisch einen Nachbarn (61), der wenige Minuten später an der Unfallstelle eintraf und ihm aus der Kabine half. Der Nachbar alarmierte anschließend die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der schwer verletzte 66-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Graz geflogen.