Traktor überschlug sich: 66-jähriger Landwirt schwer verletzt
Beim Ausbringen von Mist kam Mittwochvormittag in Birkfeld (Bezirk Weiz) ein 66-jähriger Landwirt mit seinem Traktor auf abschüssigem Gelände ins Rutschen und überschlug sich. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.
Gegen 09.30 Uhr war der Landwirt mit dem Ausbringen von Mist auf seinem Feld beschäftigt, als der Traktor samt angehängtem Miststreuer auf abschüssigem Gelände ins Rutschen geriet und sich überschlug. Der 66-Jährige wurde nicht eingeklemmt, jedoch konnte er die Kabine nicht selbstständig verlassen. Er verständigte telefonisch einen Nachbarn (61), der wenige Minuten später an der Unfallstelle eintraf und ihm aus der Kabine half. Der Nachbar alarmierte anschließend die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der schwer verletzte 66-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Graz geflogen.