Nach Leitspital-Aus: Stainacher Bürgermeister Raninger tritt zurück

Am Mittwoch, 12. November, hat Roland Raninger überraschend seinen Rücktritt als Bürgermeister der Marktgemeinde Stainach-Pürgg bekannt gegeben. Spätestens im April 2026 will er sein Amt niederlegen. „Die jüngsten Entscheidungen der Landesregierung hinsichtlich der Gesundheitsversorgung im Bezirk Liezen sehen mich veranlasst, die persönlichen Konsequenzen zu ziehen“, heißt es dazu einem Schreiben des Bürgermeisters.

„Haben enorm viel Energie, Zeit und Hoffnung investiert“

Denn in das Projekt „Klinikum Stainach“ habe man enorm viel Energie, Zeit und Hoffnung investiert. „Wir waren und sind überzeugt, dass ein starkes, modernes und zentrumsnahes Spital im Bezirk die bestmögliche medizinische Versorgung für die Menschen unserer Region sicherstellen kann. Diese Überzeugung teilen auch namhafte Expertinnen und Experten aus der Medizin, unter anderem der ehemalige Rektor der Medizinischen Universität Graz, Prof. Dr. Hellmut Samonigg, sowie die Berichte des Landes- und Bundesrechnungshofes und viele mehr“, heißt es in der Erklärung weiter. Der RSG 2030 – mit dem „Spitalsnetz Liezen“ – sei kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt, der die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung gefährdet, ist Raninger der Meinung.

„Habe nicht mehr die Kraft…“

Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen. „Der Grund liegt darin, dass ich nicht mehr die Kraft habe, gegen meine tiefe Enttäuschung über die Entscheidungen und das Verhalten der Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung anzukämpfen. Ich muss auf meine Gesundheit achten und habe daher diesen Schritt als notwendig erkannt“, teilt Raninger mit.

„Ich danke allen herzlich und aufrichtig, die mich in den vergangenen Jahren begleitet, unterstützt und unserer Gemeinde ihr Vertrauen geschenkt haben“

Spätestens im April 2026 will der Bürgermeister sein Amt zurücklegen. „Bis zu diesem Zeitpunkt werde ich, im Bewusstsein meiner Verantwortung für unsere Gemeinde, weiterhin mit bestem Wissen und Gewissen zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger arbeiten“, verspricht Raninger. Wie sich die Nachfolge und die künftige Konstellation im Gemeinderat gestalten werden, bleibe abzuwarten. Zudem soll auch Dr. Johann Gasteiner spätestens mit April 2026 seine Funktion als Vizebürgermeister niederlegen. „Ich danke allen herzlich und aufrichtig, die mich in den vergangenen Jahren begleitet, unterstützt und unserer Gemeinde ihr Vertrauen geschenkt haben“, so Raninger abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 15:56 Uhr aktualisiert