/ ©Land Steiermark/Petra Mitteregger
LH Kunasek mit den Mitgliedern der Historischen Landeskommission bei ihrer Vollversammlung in Graz.
Steiermark
12/11/2025
Geschichte

Vollversammlung der Historischen Landeskommission für die Steiermark

Unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Mario Kunasek fand am 12. November im Wartingersaal des Steiermärkischen Landesarchivs in Graz die Vollversammlung der Historischen Landeskommission (HLK) statt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(197 Wörter)

Die HLK hat die Aufgabe, die Erforschung der Geschichte der Steiermark in jeder Hinsicht zu fördern, die Herausgabe und systematische Ausnützung aller einschlägigen Geschichtsquellen zu erweitern und das historische Bewusstsein bei den Bewohnern des Landes zu heben. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten der HLK bemühen sich mit großartigem Einsatz darum, die historischen Denkmale des Landes zu sichern und zu bewahren.

V.l.: Gernot Peter Obersteiner (Direktor des Landesarchivs), Elisabeth Schöggl-Ernst (Vorsitzende des Ständigen Ausschusses der HLK), LH Mario Kunasek, Wernfried Hofmeister (Geschäftsführender Sekretär der HLK) und Meinhard Brunner (Wissenschaftlicher Mitarbeiter der HLK).
©Land Steiermark/Petra Mitteregger
Im Rahmen der Sitzung sprach Landeshauptmann Mario Kunasek den anwesenden Damen und Herren seinen aufrichtigen Dank für deren „unermüdliches Engagement, ihre wissenschaftliche Arbeit und ihre Leidenschaft um die Erforschung der weiß-grünen Landesgeschichte" aus. „Sie, sehr verehrte Historiker, tragen maßgeblich dazu bei, dass Geschichte nicht im Verborgenen bleibt, sondern verstanden, vermittelt und weitergegeben wird", so der Landeshauptmann, der besonders die Bedeutung des Archivwesens hervorhob. „Archive sind das Gedächtnis unserer Gesellschaft – Orte der Forschung. Ohne die sorgfältige Bewahrung und Erschließung historischer Quellen wären viele Erkenntnisse über unsere Landesgeschichte schlicht nicht möglich. Archivare und Historiker arbeiten hier in besonderer Weise Hand in Hand: Was in den Archiven bewahrt wird, wird in der Forschung lebendig".

