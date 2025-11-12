Steirischer Landesdienst: Einigung über Dreijahres-Gehaltsabschluss erzielt

Die Verhandlungen über den Gehaltsabschluss 2026 bis 2028 für den Steirischen Landesdienst zwischen Vertretern des Landes Steiermark und der Dienstnehmervertreter brachten, dem Ergebnis der Verhandlungen auf Bundesebene entsprechend, folgenden Abschluss: Das Land Steiermark wird den Gehaltsabschlusses des Bundes für die Jahre 2026 bis 2028 übernehmen. Davon betroffen sind die Gehälter der rund 8.000 Bediensteten der Landesverwaltung und jene der rund 20.000 Mitarbeiter der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft – KAGes. Im Zeitraum von Juli 2026 bis zum Juli 2027 gibt es eine Anhebung im Ausmaß von 3,3 Prozent. Ab 1. August 2027 sowie ab 1. September 2028 werden die Gehälter jeweils um einen sozial gestaffelten Fixbetrag erhöht. Zulagen und Vergütungen werden um 1 Prozent angehoben. Die dafür notwendigen Mittel sind im Budgetentwurf 2026 abgedeckt.

Übersicht zum Gehaltsabschluss: Abweichend von der Vereinbarung vom 12. Dezember 2024 werden die Gehälter ab 1. Juli 2026 (bei einer Laufzeit bis 31. Juli 2027) um 3,3 Prozent erhöht. Die Zulagen und Vergütungen, die im Gesetz in Eurobeträgen ausgedrückt sind, mit Ausnahme des Kinderzuschusses, werden ab 1. Juli 2026 um 3,3 Prozent erhöht.

„Ich danke den Verhandlungspartnern, sie haben in harten Verhandlungen immer das Gespür für das richtige Maß behalten. So konnte vor allem den Beziehern geringerer Einkommen eine erhöhte Abgeltung sichergestellt werden. Unsere Landesbediensteten und die Mitarbeiter der KAGes erbringen täglich unschätzbare Leistungen in der Verwaltung und im Gesundheitsbereich. Ich bin froh, dass wir ihnen in einer budgetär angespannten Zeit sowohl einen sicheren Arbeitsplatz bieten, als auch einen Teil der vorherrschenden Teuerung abfedern können”, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek.

Verhandlungen über Gehaltsabschluss

Verhandlungspartner waren auf der Dienstgeberseite der ressortverantwortliche Personalreferent Landeshauptmann Mario Kunasek, Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl und Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer. Auf Dienstnehmerseite verhandelten die Vertreter der Landespersonalvertretung Georg Pessler (GÖD Landesleitung 08), Herbert Graßmugg (GÖD Landesleitung 24), Martin Kautzner und Patrick Klima, seitens des Zentralbetriebsrats der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. Michael Tripolt (GÖD Landesleitung 09), Herbert Spirk und Georg Maringer.