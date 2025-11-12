Energie Steiermark investiert in den Wirtschaftsstandort Frohnleiten

Möglich wurde diese Entwicklung durch den Ankauf der ehemaligen Industrie- und Gewerbeflächen durch die Stadtgemeinde Frohnleiten. So konnte sie eine aktive Rolle bei der Ansiedelung neuer Unternehmen und der Schaffung von Arbeitsplätzen einnehmen. „Das Bekenntnis der Energie Steiermark zum Standort Frohnleiten zeigt die Bedeutung unserer Stadtgemeinde und beweist, dass sich mutige Investitionen in unsere Wirtschaft lohnen. Die ausgezeichnete Lage Frohnleitens bildet die Basis für derartige Entwicklungen, doch dürfen wir uns darauf nicht ausruhen. Als Stadtgemeinde müssen wir für bestmögliche Rahmenbedingungen sorgen, um weitere Zukunftsprojekte wie dieses in die Stadt der Goldenen Mitte zu holen“, ist Bürgermeister Mag. Johannes Wagner vom Potenzial Frohnleitens überzeugt.

Spatenstich in der Stadt der Goldenen Mitte erfolgt

„Mit Frohnleiten haben wir den idealen Standort für unseren neuen Logistik-Hub – gut erreichbar und zentral zwischen unseren wichtigsten Knotenpunkten. Gemeinsam mit der Stadtgemeinde schaffen wir ein modernes Zentrum für Logistik, das Nachhaltigkeit, Effizienz, regionale Wertschöpfung und Versorgungssicherheit stärkt. Die Bündelung unserer Standorte schafft Synergien, verkürzt Wege und ist ein wichtiger Baustein für den Ausbau erneuerbarer Energien sowie die Stärkung der Netzinfrastruktur.“ Martin Graf und Werner Ressi, Vorstands Team der Energie Steiermark Weitere hochwertige Flächen für Industrie und Gewerbe stehen am Standort in Peugen noch zur Verfügung. Das Areal wurde mit dem Neubau der Zufahrtsstraße weiter aufgewertet und die Stadtgemeinde Frohnleiten arbeitet laufend daran, Unternehmen hier anzusiedeln.