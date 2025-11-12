Erst Nebel, dann Sonnenschein: So wird das Wetter am Donnerstag

„Regionaler Nebel und Hochnebel in den Niederungen, darüber und außerhalb strahlend sonniges Wetter, so geht es auch am Donnerstag mit dem Wetter weiter“, berichtet die GeoSphere. Die Nebelobergrenze liegt demnach in etwa bei 800 Metern. Gegen Mittag sollten sich die meisten Nebelfelder auch wieder aufgelöst haben. „Am hartnäckigsten hält sich der Nebel im Südosten“, heißt es weiter. Aus dem Süden weht schwacher Wind. Die Temperaturen erreichen im Laufe des Tages bis zu 16 Grad. „Am mildesten wird es in sonnigen, erhöhten Lagen“, wissen die Experten.