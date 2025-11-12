Erfolgreiches Judo-Wochenende für den Judo Club Bruck/Mur

Am 8. November fanden in Kirchbach die Steirischen Schülermannschaftsmeisterschaften statt. Zahlreiche Nachwuchsteams kämpften dabei um die Landesmeistertitel, während die Frauen- und Männerteams um den Landesligatitel rangen. Der Judo Club Bruck/Mur trat gleich doppelt mit dem Team Hochsteiermark (Mädchen und Burschen) an – einer Wettkampfgemeinschaft mit St. Marein-Lorenzen sowie einzelnen Kämpfern aus Frohnleiten, Leoben und Pöls.

Für viele der jungen Judokids war dies der erste Mannschaftsbewerb, ermöglicht durch die starke Zusammenarbeit mehrerer Vereine. Trotz sehr guter Kämpfe und großem Einsatz reichte es diesmal noch nicht für einen Platz unter den Top drei. Der Teamspirit und die Entwicklung waren jedoch herausragend – ein wichtiger Fortschritt für die heimische Judoszene: Einer für alle, alle für Judo. Am darauffolgenden Tag, dem 9. November 2025, fand in Zagreb (Kroatien) der 29. Međunarodni Judo Kup Maksimira statt. Dort erkämpfte sich Nico Siegl vom Judo Club Bruck/Mur in der U14 den 1. Platz – ein beeindruckender Erfolg auf internationaler Bühne.