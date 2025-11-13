Nach Gleitschirmabsturz: Steirer rettet sich unverletzt selbst von Baum

Ein 42-jähriger Steirer ist Mittwochnachmittag, am 12. November 2025 nach 15 Uhr, mit seinem Gleitschirm in einen Waldbereich abgestürzt. Er konnte sich unverletzt selbst retten.

Wie die Polizei berichtet ist er in Kitzeck in Richtung Heimschuh (Bezirk Leibnitz) gestartet. Dabei dürfet sich dann der Schirm nach einiger Zeit im Bereich der B74 Sulmtal Straße aufgrund eines Flugfehlers verdreht haben, woraufhin der Mann in den dortigen Waldbereich abstürzte. Schließlich blieb er 50 Meter von der Bundesstraße entfernt auf einem Baum in etwa 20 Metern Höhe hängen.

„Verletzt wurde der Mann nicht“

„Der 42-Jährige konnte sich selbst vom Gleitschirm lösen und eigenständig vom Baum klettern. Verletzt wurde der Mann nicht“, heißt es seitens der Beamten. Daher mussten weder die alarmierte Feuerwehr noch das Rote Kreuz helfen. Den Gleitschirm wird man erst am heutigen Donnerstag, 13. November, vom Baum holen.