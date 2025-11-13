IS-Anhänger erneut angeklagt: 18-Jähriger soll Anschlag geplant haben

Die Staatsanwaltschaft Leoben hat Anklage gegen einen 18-jährigen Österreicher erhoben, der bereits 2023 wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden war. Nun steht er erneut im Verdacht, sich im Internet radikalisiert, Informationen zum Bombenbau gesammelt und einen Anschlag vorbereitet zu haben. Der Fall gilt als besonders heikel, weil der Jugendliche trotz laufender Probezeit und Deradikalisierungsauflagen wieder tief in extremistische Online-Milieus abgerutscht sein soll.

IS-Propaganda und Videos über Bombenbauen

Zwischen Juli 2023 und Juli 2025 soll sich der junge Mann von seiner Wohnung in Bruck an der Mur aus systematisch mit Inhalten des sogenannten „Islamischen Staats“ beschäftigt haben. Laut Anklage suchte er im Netz nach Anleitungen zur Herstellung von Sprengsätzen, konsumierte Propagandavideos und informierte sich über frühere Anschläge westlicher Staaten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er nicht nur ein generelles Interesse an der Ideologie zeigte, sondern konkret den Plan fasste, selbst einen Anschlag im Namen des IS zu verüben. Das Verhalten sei, so die Anklagebehörde, eine bewusste Unterstützung der Ziele des IS und damit eine Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung.

Deradikalisierungsprogramm gescheitert

Dabei hätte es nie so weit kommen sollen: Im Juli 2023 war der damals 16-Jährige in einem ersten Verfahren zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der Großteil der Strafe wurde bedingt nachgesehen, allerdings unter klaren Auflagen. Er sollte ein Deradikalisierungsprogramm durchlaufen und sich während seiner dreijährigen Probezeit von islamistischen Kreisen fernhalten. Laut Staatsanwaltschaft geschah jedoch das Gegenteil. Der Jugendliche soll nur kurze Zeit nach dem Urteil wieder begonnen haben, radikal-islamistische Inhalte zu recherchieren und in diversen Onlineforen Kontakte zu Gleichgesinnten zu suchen. Ermittlern zufolge gab es keinerlei Anzeichen einer glaubhaften Abkehr von seiner Gesinnung. Der Angeklagte selbst weist die Vorwürfe zurück. Er betone, niemals die Absicht gehabt zu haben, einen Anschlag zu begehen. Die Staatsanwaltschaft bewertet seine Einlassungen jedoch als Schutzbehauptungen. Sie sieht ausreichende Beweise für eine neuerliche Verstrickung in extremistisches Gedankengut und wirft ihm Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat, Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation vor. Bereits im Juli wurde der junge Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Da er zum Zeitpunkt der vorgeworfenen Taten erst 18 Jahre alt war, wird der Fall vor einem Schöffengericht für junge Erwachsene am Landesgericht Leoben verhandelt. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Angeklagten bis zu zehn Jahre Haft.