25 Jahre Mariazeller Advent: Bewährtes trifft auf neue Weihnachtsideen

Der Mariazeller Advent wird 25 und ist auch heuer wieder ein Fixpunkt im vorweihnachtlichen Kulturkalender der Steiermark. Bei der Programmpräsentation wird schnell klar: Bewährtes bleibt, Neues kommt.

Der Mariazeller Advent gilt seit Jahren als größter traditioneller Adventmarkt des Landes. Organisator Andreas Schweiger betonte, dass man am Grundkonzept festhalten wolle: handwerkliche Produkte, regionale Kulinarik, Musik und religiöse Elemente. Gleichzeitig setze man heuer einige neue Akzente. Erstmals wird es rund um den Jahreswechsel einen Neujahrsmarkt geben, der von 26. Dezember bis 4. Jänner geöffnet ist. Auch Steiermark-Tourismus sieht im Markt weiterhin einen entscheidenden Faktor für den Wintertourismus. Geschäftsführer Michael Feiertag verwies auf die große Bandbreite an Adventformaten im Bundesland, von Graz bis in die Obersteiermark. Mariazell nehme dabei eine „zentrale Rolle“ ein, weil der Ort seit Jahren Gäste aus dem In- und Ausland anziehe.

Lichterzauber auf der Bürgeralpe

Neu ist auch ein groß angelegtes Lichtprojekt auf der Bürgeralpe. Von 20. November bis 6. Jänner soll der Hausberg abends illuminiert werden. Geplant sind Projektionen und Lichtinstallationen rund um den Aussichtsturm. Die Betreiber wollen damit ein zusätzliches Angebot schaffen, das sich vom klassischen Adventprogramm unterscheidet.