Erschreckende Bilanz des VCÖ: 98 Verletzte durch Nebelunfälle

Wer im Herbst in der Steiermark unterwegs ist, kennt das Problem: Sichtweiten unter 50 Metern, rutschige Fahrbahnen, plötzlich auftauchende Hindernisse. Laut VCÖ passierten im Vorjahr fast 75 Prozent aller Nebelunfälle in den Monaten November und Dezember. Von den 98 Verletzten im Vorjahr waren 73 Pkw-Insassen, sieben Radfahrer, fünf Motorrad- oder Mopedlenker und drei Fußgänger. In neun Fällen waren Klein-Lkw, Traktoren oder andere Fahrzeuge beteiligt. Das einzige Todesopfer war ebenfalls ein Pkw-Lenker. VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky erinnert daran, wie stark Nebel das Unfallrisiko erhöht: „Auch bei Nebel ist auf Sicht zu fahren – und das bedeutet in vielen Situationen Schrittgeschwindigkeit.“

Weniger Tempo, mehr Abstand und kein Fernlicht

Der VCÖ mahnt eindringlich zu defensivem Fahrverhalten. Besonders wichtig sei ein großer Sicherheitsabstand, weil Bremswege im Nebel schwer einzuschätzen sind. Vorgeschrieben sind Abblendlicht, Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte. Ein häufiger Fehler: das Fernlicht. „Im Nebel führt Fernlicht zur Selbstblendung“, so Jaschinsky. „Statt besser zu sehen, sieht man deutlich weniger.“ Auch zu Fuß Gehende und Radfahrende sollten reflektierende Kleidung tragen, gerade in der Dämmerung, wenn Nebel und Dunkelheit zusammenfallen. Aber nicht nur der Nebel sorgt für mehr Gefahr: Im Vorjahr wurden im November und Dezember in der Steiermark 445 Menschen bei Unfällen in Dunkelheit oder Dämmerung verletzt, 59 davon schwer. Drei Menschen kamen ums Leben. 70 Prozent der Opfer waren Auto-Insassen. Auch hier gilt laut VCÖ: Tempolimits sind Höchstwerte, keine Orientierung für das Mindesttempo. Wer bei schlechter Sicht gleich schnell fährt wie bei Sonnenschein, riskiert schwere Folgen. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, spricht sich der VCÖ für niedrigere Tempolimits auf besonders unfallträchtigen Freilandstraßen aus. Zusätzlich sollen mehr Kontrollen stattfinden. Auch der Ausbau von Öffi-Angeboten sei ein zentraler Hebel: Das Unfallrisiko im öffentlichen Verkehr sei im Vergleich zum Auto „um ein Vielfaches geringer“.