Neuer SPAR express Tankstellenshop in der Steiermark eröffnet

SPAR und der Tankstellenbetreiber SOCAR setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und eröffnen einen neuen SPAR express Tankstellenshop in Gössendorf (Bezirk Graz-Umgebung).

Neben beliebten SPAR-Markenprodukten umfasst das Sortiment frisch aufgebackenes Bio-Gebäck, Obst und Gemüse, Snacks, Kaffee sowie zahlreiche Produkte des täglichen Bedarfs. „Mit dem neuen SPAR express in Gössendorf schaffen wir einen weiteren modernen Nahversorger, der höchste Qualität mit maximaler Flexibilität verbindet. Kundinnen und Kunden können hier schnell und bequem einkaufen – und das zu den gewohnten SPAR-Supermarktpreisen“, sagt Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark.

Bereits 17. SPAR express Standort in der Steiermark

Mit der Eröffnung in Gössendorf wächst das Netz auf 17 SPAR express Standorte in der Steiermark. Auch Standorte in Graz (Oktober 2025) und Knittelfeld (Dezember 2024) wurden unlängst eröffnet. Die Shops sind an 365 Tagen im Jahr geöffnet und bieten damit eine verlässliche Einkaufsmöglichkeit, wenn andere Geschäfte geschlossen haben.

Öffnungszeiten Von Montag bis Samstag von 5 bis 24 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 6 bis 24 Uhr.