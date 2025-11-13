Mittelschule Bruck: Entscheidung über Sanierung gefallen

Die Mittelschule Bruck an der Mur wird generalsaniert – ein Vorhaben, das bislang an der Finanzierung scheiterte, konnte nun auf den Weg gebracht werden.

In enger Abstimmung mit dem Land Steiermark wurde eine tragfähige Lösung erarbeitet, die nun die Umsetzung ermöglicht. Nach eingehender Prüfung aller Varianten hat das Land der Sanierung den Vorzug gegeben und alternative Projektideen verworfen.

Bauzeit von rund 26 Monaten

Konkret werden die Projektkosten, gedeckelt mit 18,5 Millionen Euro, zu 80 Prozent vom Land Steiermark gefördert, wodurch die Belastung für die Stadt Bruck auf rund 3,4 Millionen Euro reduziert werden konnte. Das bestehende Schulgebäude wird in zwei Bauphasen modernisiert: Zunächst wird eine Hälfte der Schule saniert, während die andere weiterhin bespielt wird – anschließend erfolgt der Wechsel. Diese Lösung vermeidet nicht nur hohe Kosten für Containerlösungen, sondern sorgt auch für einen reibungslosen Schulbetrieb während der Bauzeit. Man rechnet mit 12 Monaten Planungszeit und einer Bauzeit von rund 26 Monaten, sodass die Mittelschule voraussichtlich im Laufe des Jahres 2029 in neuem Glanz erstrahlen kann.

Finanzierung des Projektes blieb unklar

Bereits im Jahr 2020 wurde ein Neubau der Mittelschule am Kirchplatz vorgestellt. Die Pläne sahen eine Bildungseinrichtung mit Sport-Schwerpunkt und einem großzügigen Vorplatz vor. In den Folgejahren wurde das Projekt mehrfach politisch diskutiert, unter anderem im Zusammenhang mit dem geplanten Bildungscampus. Die Finanzierung war jedoch nie geklärt. Frühere Modelle, etwa Veräußerungen von Gemeindeeigentum – Stichwort Stadtforst – stießen auf massiven Widerstand.

Neubau hätte bis zu 30 Mio. Euro gekostet

„Ich danke dem Land Steiermark und insbesondere Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom für die Unterstützung. Die neue Stadtregierung steht vor vielen Herausforderungen – aber wir arbeiten diese wie versprochen Schritt für Schritt ab. Die Sanierung der Mittelschule ist ein starkes Signal für die Zukunft unserer Stadt und für die Bildung unserer Kinder“, so Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger, die die Generalsanierungspläne bei einer Pressekonferenz im Rathaus vorstellte. Die Entscheidung zur Sanierung fiel nach eingehender Prüfung aller Varianten durch das Land Steiermark. Ein Neubau, der nach letzten Schätzungen bis zu 30 Millionen Euro gekostet hätte, wurde verworfen – die Sanierung des Bestandsgebäudes wurde als effizienteste und nachhaltigste Lösung bewertet. Auch weitere Alternativprojekte wurden vom Land geprüft und abgelehnt.

©Stadt Bruck/Vassilev Bei der heutigen Pressekonferenz im Rathaus gaben Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger (m.) und Vizebürgermeister Raphael Pensl (r.) die Generalsanierung der Brucker Mittelschule bekannt.

Ab 2027: Sanierung in zwei Bauetappen startet

Vizebürgermeister Raphael Pensl freut sich, dass die lange Diskussion rund um die Mittelschule in Bruck nun mit einer guten Lösung beendet werden kann: „Wir haben in den vergangenen sechs Monaten gezeigt, dass verantwortungsvolle Politik mit klaren Prioritäten möglich ist. Und für uns heißt das auch: Wir klären zuerst die Finanzierung und gehen erst dann mit einem fertigen, realistischen und vor allem ausfinanzierten Projekt an die Öffentlichkeit.“ In den kommenden Monaten wird nun die Planung für die Generalsanierung der Mittelschule erarbeitet. Dabei stehen sowohl bauliche als auch pädagogische Anforderungen im Fokus, um ein zukunftsorientiertes Schulgebäude zu schaffen. Mit dem Abschluss der Planungsphase soll ab dem Jahr 2027 die Sanierung in zwei Bauetappen starten.