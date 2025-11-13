Skip to content
Region auswählen:
/ ©Rosie Orasch
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Sonne durch den Nebel scheint. Davor steht ein kahler Baum.
So wird das Wetter am Freitag in der Steiermark
Steiermark
13/11/2025
Prognose

Freitag: Wetterprognose für die Steiermark

Am Freitag breiten sich wieder Nebel- und Hochnebelfelder aus. Örtlich kann es leicht nieseln. Bei Frost ist Glätte möglich. Die Temperaturen liegen zwischen plus 2 und minus 4 Grad, in höheren Lagen bleibt es milder.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)

Störungsfreies Wetter herrscht auch in der Nacht auf Freitag. „Nebel und Hochnebel breiten sich aber neuerlich auf die meisten Niederungen aus. Örtlich kann es aus dem Nebel etwas nieseln, bei Minusgraden ist dann Vorsicht geboten“, prognostiziert die GeoSphere Austria. „Die Temperatur sinkt auf plus 2 bis minus 4 Grad, in erhöhten Lagen bleibt es teils bei über plus 5 Grad“, heißt es weiter von den Wetterexperten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: