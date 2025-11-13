Freitag: Wetterprognose für die Steiermark

Am Freitag breiten sich wieder Nebel- und Hochnebelfelder aus. Örtlich kann es leicht nieseln. Bei Frost ist Glätte möglich. Die Temperaturen liegen zwischen plus 2 und minus 4 Grad, in höheren Lagen bleibt es milder.

Störungsfreies Wetter herrscht auch in der Nacht auf Freitag. „Nebel und Hochnebel breiten sich aber neuerlich auf die meisten Niederungen aus. Örtlich kann es aus dem Nebel etwas nieseln, bei Minusgraden ist dann Vorsicht geboten“, prognostiziert die GeoSphere Austria. „Die Temperatur sinkt auf plus 2 bis minus 4 Grad, in erhöhten Lagen bleibt es teils bei über plus 5 Grad“, heißt es weiter von den Wetterexperten.