Partnerschaftsstreit eskaliert: Partnerin krankenhausreif geschlagen

Am Donnerstagabend eskalierte offenbar eine Auseinandersetzung zwischen einem 41-Jährigen und seiner 53-jährigen Partnerin. Der Mann steht im Verdacht, seine Partnerin im Drogenrausch geschlagen und schwer verletzt zu haben.

Gegen 21.20 Uhr wurden Polizeikräfte zu einem Mehrparteienhaus in Voitsberg gerufen, da dort im Bereich des Stiegenhauses eine schwer verletzte Frau aufgefunden wurde. Die 53-Jährige wurde von Einsatzkräften des Österreichischen Roten Kreuzes erstversorgt und mit schweren Verletzungen in das UKH Graz eingeliefert. In der gemeinsamen Wohnung fanden die Beamten den 41-jährigen Partner der Verletzten, der auf einem Sofa schlafend angetroffen wurde. In der Wohnung lagen zerbrochene Einrichtungsgegenstände und umgeworfene Blumentöpfe. Ein Alkotest mit dem 41-Jährigen wurde durchgeführt und ergab eine leichte Alkoholisierung. Ein Urin-Schnelltest ergab den Verdacht auf Suchtmittelmissbrauch. Der 41-Jährige wurde über Weisung der Staatsanwaltschaft Graz festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen.