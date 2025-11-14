Polizei bittet um Hilfe: Nach diesem Mädchen wird gesucht

Seit Dienstagabend, 11. November 2025, wird eine 15-Jährige aus Mureck vermisst. Das Mädchen verließ die elterliche Wohnung und ist seither abgängig. Die Polizei fahndet jetzt nach dem Mädchen.

Dieses Mädchen wird gesucht, ihre Haarfarbe hat sich geändert und die Tattoos könnten bereits entfernt sein. Die Eltern und Polizei bitten um Hilfe.

Die Eltern der 15-Jährigen, welche eine gesundheitliche Beeinträchtigung aufweist, erstatteten Dienstag gegen 21.30 Uhr Anzeige über die Abgängigkeit. Sie machen sich Sorgen, da die 15-Jährige aufgrund ihrer Beeinträchtigung in unbekannten Situationen nur eingeschränkt orientiert und belastbar sein dürfte. Sie dürfte sich im Grazer Stadtgebiet oder im näheren Umfeld von Graz aufhalten.

Eltern und Polizei bitten um Hilfe

Zum jetzigen Zeitpunkt der Erhebungen wird von keinem Verbrechen oder Unfall ausgegangen. Da die Suche nach der 15-Jährigen jedoch bisher erfolglos blieb, war der ausdrückliche Wunsch der Eltern, nun auch mittels Foto der 15-Jährigen nach ihr zu suchen. Angemerkt wird, dass es sich beim Foto zwar um ein aktuelles handelt, sich die Haarfarbe des Mädchens mittlerweile jedoch geändert haben könnte. Ebenso handelt es sich bei den Verzierungen am Unterarm um keine echten Tattoos. Diese könnten bereits wieder entfernt worden sein.

Update: Die 15-Jährige wurde gefunden

Bereits kurze Zeit nach der Veröffentlichung kann Entwarnung gegeben werden. Die junge Steirerin wurde wohlauf gefunden, heißt es von der Landespolizeidirektion Steiermark.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2025 um 13:39 Uhr aktualisiert