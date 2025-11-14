Wenn Graz zu hektisch wird: Advent-Ausflugsfahrten ins Umland

Graz startet in die Adventzeit: 16 Märkte und 215 Stände verwandeln die Innenstadt in eine Weihnachtskulisse. Wer dem Trubel entfliehen will, findet in den Advent-Ausflugsfahrten der Region Graz weihnachtliche Alternativen.

An den vier Adventwochenenden kann man auch einen Ausflug mit Führung durch den Barthlmäer Advent machen.

An den vier Adventwochenenden kann man auch einen Ausflug mit Führung durch den Barthlmäer Advent machen.

Wenn in Graz die ersten LED-Stränge über der Herrengasse aufleuchten, beginnt jene Zeit, in der die Innenstadt gleichzeitig am vollsten und am schönsten ist. Heuer bauen die Organisatoren das Angebot weiter aus: 16 Adventmärkte, 215 Stände und über 200 Programmpunkte sollen die Stadt in ein durchgehendes Weihnachtsareal verwandeln. Doch während sich in der Altstadt die Menschen dicht an dicht durch die Gassen schieben, gibt es etwas abseits davon ein Gegenprogramm, ruhiger, kleiner, atmosphärischer: die Advent-Ausflugsfahrten der Erlebnisregion Graz.

Stadt im Lichterkleid: Die Adventmärkte 2025

Auch heuer erwartet der Grazer Advent wieder fast zwei Millionen Besucher, die zwischen Punschstand und Kunsthandwerk die Innenstadt beleben. Die Palette reicht vom christkindlmarktlichen Hauptplatz über den stimmungsvollen Franziskanerviertel-Markt bis zum Winter Wonderlend am Mariahilferplatz. Neu ist 2025 der Schwerpunkt „Klangspuren“: steirische Chöre und Musiker sollen auf verschiedenen Plätzen spontan Weihnachtslieder anstimmen und so für zusätzliche Stimmung sorgen. Ein Fixpunkt bleibt der riesige Christbaum am Hauptplatz, der am 29. November illuminiert wird. Ebenfalls wieder dabei: die weltberühmte Eiskrippe im Landhaushof, die heuer zum 22. Mal entsteht.

©Region Graz/Robert Maybach Auch Stübing gehört heuer wieder zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Adventszeit.

Advent ohne Trubel: Ausflugsfahrten ins Umland

Während sich der Advent in der Innenstadt Jahr für Jahr zur Großkulisse entwickelt, setzen die Adventfahrten der Region Graz bewusst auf das Gegenteil: entschleunigen, zuhören, innehalten. An vier Adventwochenenden bieten die Guides Touren zu Orten, die weit weg wirken, obwohl sie nur wenige Kilometer entfernt liegen.