Junge Steirerin (15) wurde wohlauf gefunden

Am Dienstagabend wurde eine 15-Jährige aus dem steirischen Bezirk Mureck als vermisst gemeldet. Das Mädchen verließ zuvor die elterliche Wohnung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Polizei veröffentlichte daraufhin am heutigen Freitag einen Fahndungsaufruf. Bereits kurze Zeit nach der Veröffentlichung kann Entwarnung gegeben werden. Die junge Steirerin wurde wohlauf gefunden, heißt es von der Landespolizeidirektion Steiermark.