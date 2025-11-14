Skip to content
Nach einem Fahndungsaufruf kann nun Entwarnung gegeben werden: Die 15-Jährige aus Mureck wurde gefunden
Graz/Mureck
14/11/2025
Nach Suchaktion

Junge Steirerin (15) wurde wohlauf gefunden

Wie bereits berichtet war eine 15-Jährige aus Mureck seit 11. November abgängig. Sie wurde nun wohlauf aufgefunden, wie die Polizei bekannt gibt.

Am Dienstagabend wurde eine 15-Jährige aus dem steirischen Bezirk Mureck als vermisst gemeldet. Das Mädchen verließ zuvor die elterliche Wohnung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Polizei veröffentlichte daraufhin am heutigen Freitag einen Fahndungsaufruf. Bereits kurze Zeit nach der Veröffentlichung kann Entwarnung gegeben werden. Die junge Steirerin wurde wohlauf gefunden, heißt es von der Landespolizeidirektion Steiermark.

