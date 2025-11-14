Zahl der Verkehrstoten gesunken, VCÖ fordert dennoch härtere Maßnahmen

Seit dem Jahr 1995 ist der dritte Sonntag im November der Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer. Die Mobilitätsorganisation VCÖ weist darauf hin, dass in diesem Zeitraum in der Steiermark 3.397 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind. Im Vorjahr war die Zahl der Verkehrstoten um 68 Prozent niedriger als im Jahr 1995. Auch heuer ist die Zahl der im Straßenverkehr tödlich Verunglückten zurückgegangen und ist mit 55 um fünf niedriger als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

3.397 Verkehrstote seit dem Jahr 1995 in der Steiermark

Die Mobilitätsorganisation VCÖ betont, dass mit mehr unfallvermeidenden Maßnahmen und verstärktes Vorgehen gegen Ablenkung und zu hohes Tempo, die Verkehrssicherheit weiter erhöht werden kann. „Der Straßenverkehr hat in der Steiermark in den vergangenen 30 Jahren mehr Todesopfer gefordert als Gröbming Einwohnerinnen und Einwohner hat. Der Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer ist nicht nur ein Gedenktag für die vielen Menschen, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind, sondern auch eine Mahnung an die Politik, verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen umzusetzen“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky fest. 3.397 Menschen kamen seit dem Jahr 1995 in der Steiermark bei Verkehrsunfällen ums Leben, macht der VCÖ aufmerksam. Das ist im Bundesländer-Vergleich die dritthöchste Opferzahl nach Niederösterreich, wo sogar 5.665 Menschen seit dem Jahr 1995 im Straßenverkehr getötet wurden und Oberösterreich mit 3.978 Verkehrstoten.

Zahl der Verkehrstoten in der Steiermark gesunken

Die Entwicklung der vergangenen 30 Jahre zeigt, wie wichtig und wirksam Verkehrssicherheitsarbeit ist. Während im Jahr 1995 noch 195 Menschen im Straßenverkehr getötet wurden, waren es im Vorjahr mit 63 um 68 Prozent weniger, informiert der VCÖ. Unter anderem wurde in diesem Zeitraum das Alkohol-Limit von 0,8 auf 0,5 Promille gesenkt, der Mehrphasenführerschein und das Vormerksystem eingeführt sowie in Gemeinden und Städten verstärkt Verkehrsberuhigung, Tempo 30 statt 50 und mehr Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger umgesetzt. Auch die Kontrollen der steirischen Exekutive, die Alkovortestgeräte und verbesserte Kontrollen etwa durch die Section Control haben einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit geleistet. Heuer ist die Zahl der Verkehrstoten in der Steiermark weiter gesunken und ist mit 55 um fünf niedriger als zur gleichen Zeit des Vorjahres, informiert der VCÖ. Die bisher niedrigste Anzahl an Verkehrstoten gab es in der Steiermark in den Pandemie-Jahren 2021 (50 Todesopfer) und 2020 (52 Todesopfer).

Zahl der Verkehrstoten in Österreich gestiegen

Im Vorjahr gab es in ganz Österreich auf baulich getrennten Radwegen keinen einzigen tödlichen Radunfall. Österreichweit ist heuer die Zahl der Verkehrstoten statt zu sinken stark gestiegen. Mit 348 ist die Zahl der Todesopfer um 42 höher als zur gleichen Zeit des Vorjahres, macht der VCÖ aufmerksam. Die mit Österreich gut vergleichbare Schweiz verzeichnete im gesamten Vorjahr mit 250 deutlich weniger Verkehrstote als Österreich.

In der Steiermark seit dem Jahr 1995 fast 3.400 Todesopfer durch Verkehrsunfälle (Anzahl Verkehrstote in der Steiermark) 1.1. bis 13.11.2025: 55 Verkehrstote Jahr 2024: 63 Verkehrstote

Jahr 2023: 81 Verkehrstote

Jahr 2022: 70 Verkehrstote

Jahr 2021: 50 Verkehrstote

Jahr 2020: 52 Verkehrstote

Jahr 2019: 72 Verkehrstote

Jahr 2018: 69 Verkehrstote

Jahr 2017: 76 Verkehrstote

Jahr 2016: 72 Verkehrstote

Jahr 2015: 77 Verkehrstote

Jahr 2014: 86 Verkehrstote

Jahr 2013: 73 Verkehrstote

Jahr 2012: 81 Verkehrstote

Jahr 2011: 72 Verkehrstote

Jahr 2010: 79 Verkehrstote

Jahr 2009: 91 Verkehrstote

Jahr 2008: 109 Verkehrstote

Jahr 2007: 115 Verkehrstote

Jahr 2006: 112 Verkehrstote

Jahr 2005: 123 Verkehrstote

Jahr 2004: 138 Verkehrstote

Jahr 2003: 183 Verkehrstote

Jahr 2002: 163 Verkehrstote

Jahr 2001: 161 Verkehrstote

Jahr 2000: 161 Verkehrstote

Jahr 1999: 198 Verkehrstote

Jahr 1998: 164 Verkehrstote

Jahr 1997: 194 Verkehrstote

Jahr 1996: 162 Verkehrstote

Jahr 1995: 195 Verkehrstote Summe: 3.397 Verkehrstote Quelle: BMI, Statistik Austria, VCÖ 2025

Die Bundesländer im Vergleich (Summe Verkehrstote seit dem Jahr 1995, in Klammer Verkehrstote 1.1.-13.11.2025) Niederösterreich: 5.665 (96)

Oberösterreich: 3.978 (67)

Steiermark: 3.397 (55)

Tirol: 1.771 (37)

Kärnten: 1.552 (33)

Salzburg: 1.526 (21)

Burgenland: 939 (15)

Wien: 903 (13)

Vorarlberg: 671 (11)

Österreich: 20.402 (348) Quelle: Statistik Austria, BMI, VCÖ 2025