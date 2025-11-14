Chaos nach Heim-Experiment: Explosion zerstört Teile eines Hauses

Freitagnachmittag, 14. November 2025, kam es in einem Einfamilienhaus im Gemeindegebiet von Eibiswald zu einer Explosion. Ein 20-jähriger Bewohner blieb unverletzt. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 13.48 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettung alarmiert und nach Eibiswald entsendet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wies das Einfamilienhaus deutliche Beschädigungen im Bereich des Daches und des südseitigen Giebels auf. Der allein im Haus befindliche 20-Jährige wurde im Freien angetroffen. Er gab an, in seinem Zimmer versucht zu haben, mithilfe von Internetanleitungen einen pyrotechnischen Gegenstand (Böller) herzustellen. Dabei kam es beim Mischen der Stoffe aus bislang unbekannter Ursache zu einer Explosion.

Keine weiteren Personen befanden sich im Haus

„Der Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung ins LKH Weststeiermark gebracht. Er konnte jedoch unverletzt entlassen werden. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich keine weiteren Personen im Haus“, berichtet die Polizei. Aufgrund von Angaben des Mannes wurden im Umfeld des Hauses weitere verdächtige Stoffe sichergestellt. Ein sprengstoffkundiges Organ stellte im Fahrzeug des Mannes Vorläuferstoffe für pyrotechnische Erzeugnisse fest. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt.

Ermittlungen laufen

Ein vom Gemeindebauamt hinzugezogener Bausachverständiger erklärte den südlichen Gebäudeteil vorübergehend für unbewohnbar, da die Standsicherheit der Dachkonstruktion nicht mehr gewährleistet ist. Die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.