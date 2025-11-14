Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Foto auf 5min.at zeigt den Grazer Hilmteich.
So wird das Wetter am Samstag in der Steiermark
Steiermark
14/11/2025
Prognose

Bis zu 16 Grad am Samstag in der Steiermark

Auch der Samstag startet mit Nebel. Nachmittags könnte regional aber die Sonne zum Vorschein kommen. Höchstwerte von bis zu 16 Grad werden erwartet.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)

„Am Samstag setzt eine allmähliche Wetteränderung ein. Neben Frühnebel spielen tagsüber auch ausgedehnte Wolkenfelder wieder eine größere Rolle im Wettergeschehen. Im Laufe des Nachmittags dürfte es von Westen auflockern und auch die Sonne kann sich nochmals zeigen“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Es wird noch einmal mild mit einer Höchsttemperatur zwischen 10 und 16 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: