Bis zu 16 Grad am Samstag in der Steiermark

Auch der Samstag startet mit Nebel. Nachmittags könnte regional aber die Sonne zum Vorschein kommen. Höchstwerte von bis zu 16 Grad werden erwartet.

„Am Samstag setzt eine allmähliche Wetteränderung ein. Neben Frühnebel spielen tagsüber auch ausgedehnte Wolkenfelder wieder eine größere Rolle im Wettergeschehen. Im Laufe des Nachmittags dürfte es von Westen auflockern und auch die Sonne kann sich nochmals zeigen“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Es wird noch einmal mild mit einer Höchsttemperatur zwischen 10 und 16 Grad.