Im Mürztal: Steirerin (83) von Auto erfasst, verstirbt an Ort und Stelle

Ein tragischer Unfall hat sich am späten Freitagnachmittag, 14. November 2025, im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ereignet. Auf der L118 ist bei einem Verkehrsunfall eine Fußgängerin verstorben.

Auf Höhe der Raiffeisenbank wollte eine 83-jährige Frau gegen 17 Uhr in Sankt Marein im Mürztal mit ihrem Rollator die Straße überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto einer 32-jährigen Lenkerin erfasst, wie die Polizei berichtet. Sie wurde durch die Kollision zu Boden geschleudert und schwerst verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen – die 36 Minuten andauerten – verstarb sie noch an der Unfallstelle.

Autofahrerin mit drei Kindern unterwegs

Die Autofahrerin und ihre drei mitfahrenden Kinder im Alter von drei bis acht Jahren blieben unverletzt, sie stand lediglich unter Schock und wurde von Spezialkräften vor Ort betreut. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.