Steirische Tageswerkstätte erhält Umweltpreis in Berlin

Wenn Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam anpacken, entsteht etwas, das weit über den eigenen Alltag hinauswirkt. Genau das macht die Tageswerkstätte Jakobus aus.

Im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin wurde die Ilzer Tageswerkstätte Jakobus mit dem EMAS-Umweltmanagement-Preis 2025 geehrt. Die Kategorie „Kommunikation & Beteiligung“ passt gut zu dem, was dort seit Jahren gelebt wird. Christian Holzer und Markus Gallander überreichten die Auszeichnung. Frater Paulus Kohler und Günther Tausz nahmen sie stellvertretend entgegen.

Nachhaltigkeit, die greifbar ist

Das Konzept der Werkstätte ist klar: Umweltbewusstsein gehört in den Alltag. Kein großes Gerede, sondern Taten. Plastikfreie Einkäufe, sparsamer Energieeinsatz, regionale Produkte und Upcycling gehören dazu. Portionierte Speisen helfen, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Alle Schritte werden so erklärt, dass jede und jeder mitkommt. Leichte Sprache, Bilder, Videos und Plakate sorgen dafür, dass Wissen ankommt und bleibt.

Mitreden, mitgestalten, mittragen

Die Klienten sind nicht Zuschauer. Sie entscheiden mit, entwickeln Ideen und setzen Projekte um. Ein inklusives Umweltteam koordiniert die Aufgaben. Eine Klientin lässt sich zur Klima-Coachin ausbilden. Auch die Gemeinde ist eingebunden. Bürger bringen Materialien vorbei, die für Upcycling genutzt werden. So entstehen Begegnungen, die tragen.

„Wir gehen diesen Weg gemeinsam, mit unseren Klienten und Mitarbeitenden“

Günther Tausz sagt dazu: „Schöpfungsverantwortung bedeutet für uns, die Welt so zu gestalten, dass alle gut darin leben können. Wir gehen diesen Weg gemeinsam, mit unseren Klienten und Mitarbeitenden, jeden Tag.“ Frater Paulus Kohler betont: „Ich bin stolz, dass die Barmherzigen Brüder für ihr Engagement in Umwelt, gelebter Schöpfungsverantwortung und sozialer Inklusion ausgezeichnet wurden. Der Preis bestätigt, dass unsere Arbeit spürbare Wirkung entfaltet.“