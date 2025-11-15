Auto überschlägt sich – Lenker (17) verletzt, drei Insassen flüchteten

In Neudorf ob Wildon hat sich Freitagabend ein Auto überschlagen. Der 17-jährige Lenker wurde ins LKH Graz gebracht, drei weitere Insassen rannten davon. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Am Murradweg bei Neudorf ob Wildon kam Freitagabend ein Auto von der Strecke ab, überschlug sich und blieb in einer Böschung liegen. Laut Polizeiangaben waren die Jugendlichen zwischen 20.30 und 21.30 Uhr vom Wildoner Badesee Richtung Graz unterwegs. Der 17-jährige Lenker verletzte sich leicht und wurde ins LKH Graz gebracht. Drei weitere Insassen liefen davon, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Die Polizei stellte fest, dass der Jugendliche keinen Führerschein besitzt und der Wagen nicht zugelassen war. Ein Alkotest fiel negativ aus. Im Einsatz standen die Feuerwehren Mellach und Neudorf ob Wildon mit drei Fahrzeugen und 20 Kräften.

Polizei sucht Zeugen

Um die drei geflüchteten Mitfahrer zu finden und den Hergang zu klären, bittet die Landespolizeidirektion Steiermark die Bevölkerung um Mithilfe. „Personen, die den Unfall beobachtet oder Wahrnehmungen zu den flüchtigen Insassen gemacht haben, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hausmannstätten zu melden.“