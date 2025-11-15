Bildergalerie: Das war die Gala der Kinderrechte 2025

In Graz wurde der Steiermarkhof zum Treffpunkt für alle, die Kinder stärken wollen. Bei der Gala der Kinderrechte ehrte das Kinderbüro Projekte aus der ganzen Steiermark.

Am Freitag, dem 14. November, eröffnete die Gala der Kinderrechte im Steiermarksaal in Graz die 10. Kinderrechtewoche. Seit über 20 Jahren setzt das Kinderbüro mit dem TrauDi!-Preis ein Zeichen für Engagement. Heuer stand alles unter dem Motto „Gesundheit leben – Kindern Kraft und Stärke geben“. Rund 350 Gäste verfolgten, wie Projekte ausgezeichnet wurden, die Kindern Halt geben, ihren Alltag leichter machen und ihnen Raum für echte Mitbestimmung bieten. Die Zauberin Queen of Hearts brachte Staunen in den Saal, die Schulband des BG/BRG Lichtenfels sorgte für den musikalischen Schlusspunkt.

Kinder im Mittelpunkt

Die 2b der MS Kalsdorf war nicht nur Teil der Kinderjury, sie führte gemeinsam mit Anna Koller auch durch den Abend. Für die Projektverantwortlichen ist genau das entscheidend. „Wir wollen diese großartigen Projekte sichtbar machen und so andere motivieren, sich ebenfalls für Kinderrechte einzusetzen“, erklärten Martha Buchegger und Gabriele Schröfelbauer. Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) zeigte sich beeindruckt: „Wenn heuer insgesamt 55 Initiativen zum Steirischen Kinderrechtepreis eingereicht wurden, dann ist das ein beeindruckendes Zeichen für das enorme Engagement um Kinderrechte.“

©Eddy Aldrian/Kinderbüro | Kinder, Lehrkräfte und Projektteams feierten gemeinsam die Gewinner der TrauDi!-Preise.

Siegerprojekte, die Kraft geben

FREI DAY, eingereicht von der Mittelschule Frohnleiten, holte den ersten Platz in der Kategorie Schulen und Kindergärten. Die Kinder beschäftigten sich mit den 17 Nachhaltigkeitszielen und entwickelten Projekte, die man schon beim Betreten der Schule spürt – vom SchulFairteiler über Kräuterpyramiden bis zu Upcycling-Ideen. Die Kinder lernten, was Selbstwirksamkeit bedeutet und wie viel man gemeinsam bewegen kann. Der erste Platz bei den außerschulischen Projekten ging an das Team Löwenmut. Dort lernen Kinder Strategien gegen Mobbing, üben Grenzen zu setzen und finden Wege, mit Druck und starken Gefühlen klarzukommen. Eltern werden einbezogen, weil starke Kinder starke Begleiter brauchen.

Junge Menschen, die anpacken

Der Förderpreis für Kinderinitiativen ging an drei Schülerinnen der MS Grafendorf. Sie überarbeiteten einen Flyer zum Thema psychische Gesundheit und machten daraus ein Werkzeug, das Jugendlichen wirklich hilft. Ihre Zusammenarbeit mit einer psychologischen Praxis sorgte dafür, dass alles fachlich stimmt und gut verständlich bleibt.

Ein Lebenswerk geehrt

Mit der Ehrentraudi wurde heuer Günther Ebenschweiger ausgezeichnet. Seit Jahrzehnten engagiert er sich für Gewaltprävention und politische Bildung. Sein Einsatz reicht von Workshops über Cybermobbing bis hin zum österreichischen Präventionskongress. Die Auszeichnung würdigt ein Leben, das Kindern Schutz und Stärke geben soll.