So vielfältig wird der Advent 2025 in Schladming-Dachstein

Der Advent am Talbach bildet den Kern der Bergweihnacht. Der Markt öffnet vom 28. November bis 21. Dezember immer Freitag bis Sonntag von 16 bis 20 Uhr, die Gastronomie bis 21 Uhr. Auf der Bühne treten regionale Künstler auf. Für Kinder gibt es das Engerlpostamt und ein eigenes Programm. Handwerksstände und Gastronomie prägen das Angebot. Zusätzlich ist am 8. Dezember geöffnet.

Advent auf der Pürgg

An zwei Wochenenden, am 29. und 30. November sowie 6. und 7. Dezember, verwandelt sich Pürgg ins „Kripperl der Steiermark“. Die Aussteller nutzen Ställe, Tennen und private Räume statt klassischer Marktstände. Dazu kommen Back- und Bastelstationen für Kinder, die Landschaftskrippe Fahringer, Musik und Lesungen in der Kirche, Krampusspiele, der Glöcklerlauf, Führungen in der Johanneskapelle und eine lebende Krippe.

Mühlen Advent in Ramsau

Der Mühlen Advent findet an drei Dienstagen statt: 2., 9. und 16. Dezember, jeweils ab 15 Uhr 30. Startpunkt ist die Alte Mühle in Rössing. Der beleuchtete Weg führt über den Hofrat Gruber Weg und den Philosophenweg vorbei an historischen Mühlenstandorten zur Waldschenke. Unterwegs gibt es Handwerk, Musik, Erzählstationen und das traditionelle Bauernbrot aus regionalem Getreide. Der Abschluss findet in der Waldschenke statt.

Lichterpfad in Haus

Der Lichterpfad in Haus im Ennstal präsentiert heuer das Thema „Himmelsflüsse“. Die Installation zeigt die Bewegung von Wasserdampfströmen über Berge, Städte und Kontinente und betont den natürlichen Kreislauf. Der Rundweg bietet Lichtelemente und begleitende Texte, die das Thema für Besucher verständlich machen.

Weitere Programmpunkte

Zum Gesamtprogramm der Bergweihnacht gehören außerdem der musikalische Adventkalender, der „Zauber in der Talbachklamm“, die Krippenausstellung im Stadtmuseum und der Adventabend am Dachstein. Der Tourismusverband bietet dafür heuer das „Bergweihnachtspackerl 2025“ an. Es enthält zwei Übernachtungen, den Eintritt zum „Zauber in der Talbachklamm“, eine Bergweihnachtstasse und Genussgutscheine für den Adventmarkt. Preis: ab 161 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Frühstück. Infos und Termine findest du hier.