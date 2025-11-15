LKW kam von Straße ab – mehrere Feuerwehren rückten aus

Die Freiwillige Feuerwehr Pruggern wurde am Freitagabend, dem 14. November, kurz vor 20 Uhr zu einer LKW-Bergung auf die B320 gerufen. „Nach Ersterkundung und Versorgung des geschockten, jedoch unverletzten Fahrers, konnten zum Glück keine ausgelaufenen Betriebsmittel vorgefunden werden“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Pruggern. Danach stimmten sich die Einsatzkräfte mit der Polizei und dem Abschnittskommandanten ab. Für die Bergung wurden das WLF Gröbming und die Firma Höller aus St. Johann im Pongau nachalarmiert. Gemeinsam brachten die Kräfte den LKW wieder sicher auf die Fahrbahn und reinigten anschließend die Straße. Kurz nach 1 Uhr meldete sich die Feuerwehr wieder einsatzbereit. Vor Ort waren TLF, KLFA und MTFA Pruggern mit 15 Personen, das WLF Gröbming mit zwei Kräften sowie ABI Zörweg, Polizei, Straßenmeisterei und die Firma Höller.

©Freiwillige Feuerwehr Pruggern Die Feuerwehr leuchtet die Unfallstelle auf der B320 aus. ©Freiwillige Feuerwehr Pruggern Spezialgerät aus Gröbming unterstützt die nächtliche Bergung.