4-Hauben-Koch: Das ist das beste Restaurant der Weststeiermark

Johann Schmuck steigt zum ersten 4-Hauben-Koch der Weststeiermark auf. Mit 17 Punkten und 4 Hauben im neuen Gault&Millau setzt sich das Restaurant TERRA in der Mühle an die kulinarische Spitze des steirischen Westens durch.

Johann Schmuck und sein Küchenchef Maximilian Grandtner aus dem Restaurant TERRA in der Mühle in Stainz zählen zu den großen Aufsteigern im aktuell erschienenen Gault&Millau: Ihr Restaurant wurde erstmals mit 4 Hauben ausgezeichnet. Damit ist Johann Schmuck der beste Koch und erste 4-Hauben-Koch der Weststeiermark.

©Phil Lihotzky 4-Hauben-Koch Johann Schmuck und sein Küchenchef Maximilian Grandtner

Weihnachts-Pop-up in Graz

„Wir sind sehr stark verwurzelt in der Region und stolz darauf, für die Region inzwischen ein kulinarisches Aushängeschild zu sein, das längst Gäste aus ganz Österreich anzieht und in die Weststeiermark bringt“, so Schmuck. Ab 14. November zieht der neue 4-Hauben-Koch übrigens gemeinsam mit Harald Irka (ebenso 4 Hauben) für sechs Wochen mit einem Weihnachts-Pop-up in das Gewürzhaus Van den Berg nach Graz. Dort tischen die beiden steirischen Spitzenköche wahlweise eine kleine oder große Genussreise auf.