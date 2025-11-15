Steirische Therme veranstaltet jetzt Clubbing-Events

Im Thermenresort Loipersdorf in der Steiermark gibt es ab dem 21. November an Freitagabenden ein Thermen-Clubbing. An insgesamt fünf Terminen wird in der Therme zur Pool-Party geladen.

Wer Thermenbesuche nur mit Entspannung verbindet, der hat sich geirrt, zumindest, was die Therme Loipersdorf betrifft. Denn dort kann man künftig auch ein bisschen Feiern und Cocktails schlürfen. An ausgewählten Freitagabenden wird nämlich ab 18 Uhr beim Thermen-Clubbing entspanntes Saunieren mit einer Pool-Party kombiniert. Die Therme hat dann auch bis Mitternacht geöffnet.