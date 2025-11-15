Skip to content
Zu einem schweren Traktorunfall kam es am Samstag in Langenwang in der Steiermark
Langenwang/Steiermark
15/11/2025
Schwer verletzt

Dramatischer Hof-Unfall: Kind (7) musste reanimiert werden

Am Samstag, dem 15. November 2025, kam es zu Mittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Mitterberg (Steiermark) zu einem Unfall mit einem Traktor und Gülleanhänger. Ein Siebenjähriger wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 12.20 Uhr dürfte ein 47-jähriger Landwirt mit einem Traktor samt vollgefülltem Gülleanhänger vom Stallgebäude in ein steiles Wiesengelände gefahren sein. In der Fahrerkabine befand sich auch sein siebenjähriger Sohn. „Nach Verlassen des Zufahrtsweges und Einfahren in das abschüssige Gelände dürfte das Gespann die Bodenhaftung verloren haben. Traktor und Anhänger rutschten mehrere Meter talwärts, überschlugen sich am darunterliegenden Forstweg und stürzten in das angrenzende steile Waldgelände“, berichtet die Polizei. Der Bub kam unter dem Traktor zu liegen und wurde eingeklemmt.

Siebenjährige musste reanimiert werden

Die Eltern und ein Nachbar konnten den Buben befreien und auf die darüberliegende Straße bringen. Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Erstversorgung. In der Folge wurde der Siebenjährige an der Unfallörtlichkeit reanimiert und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus in Graz geflogen. Der Vater blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Kriseninterventionsteam stand im Einsatz, um die Eltern des Siebenjährigen zu betreuen.

