Auto stürzt von Brücke in Hof: Mann (45) verletzt und eingeklemmt

Am Samstagnachmittag, 15. November 2025, kam ein Wagen auf der L102 in der Veitscher Straße von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter in einen angrenzenden Hof. Der 45-jährige Lenker wurde dabei verletzt.

Gegen 16 Uhr dürfte der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe des Straßenkilometers 14,8 in Turnau in der Steiermark von der Fahrbahn abgekommen sein. Das Fahrzeug stürzte in weiterer Folge rund fünf Meter von der dort befindlichen Brücke in einen angrenzenden Hof und kam dort am Dach liegend zum Stillstand. Der 45-jährige US-amerikanische Fahrzeuglenker wurde dabei im Wagen eingeklemmt.

45-Jähriger ins Krankenhaus geflogen

Die Freiwillige Feuerwehr Turnau befreite den Mann aus dem Unfallfahrzeug. Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung. Anschließend wurde der 45-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades mittels Rettungshubschrauber in das LKH Leoben geflogen.