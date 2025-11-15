Alko-Lenkerin (43) verursacht Kreuzungscrash: Führerschein weg

Am Samstagnachmittag, 15. November 2025, kam es in Gleisdorf in der Steiermark zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Der betrunkenen Unfallverursacherin (43) wurde der Führerschein abgenommen.

Gegen 16.30 Uhr wurden Polizisten wegen eines Verkehrsunfalls in die Feldbacher Straße gerufen. Nach derzeitigen Erhebungen dürfte ein 25-Jähriger von der B 68 kommend in Richtung Gleisdorf gefahren sein. Zur selben Zeit bog eine 43-Jährige von der B 65 aus Richtung Gleisdorf kommend links in die Feldbacher Straße (Richtung Schießstattgasse) ein. Dabei dürfte sie dem 25-Jährigen den Vorrang genommen haben. In der Kreuzungsmitte kam es in der Folge zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 25-Jährige dürfte leichte Kopfverletzungen erlitten haben. Das Rote Kreuz brachte ihn zur weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Weiz. Die 43-Jährige blieb unverletzt.

Frau war „erheblich alkoholisiert“

Beide Autos wurden im Front- und Seitenbereich schwer beschädigt, zudem lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Die Freiwillige Feuerwehr Gleisdorf übernahm die Fahrzeugbergung. „Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest bei der 43-Jährigen ergab einen positiven Messwert – die Frau war erheblich alkoholisiert. Polizisten nahmen ihr den Führerschein ab. Der Alkomattest beim 25-Jährigen verlief negativ“, berichtet die Polizei.