Mit diesem Wetter endet die Woche in der Steiermark

Der Sonntag wird vielerorts sonnig, während sich besonders im Südosten zunächst noch hartnäckiger Nebel hält. Am Nachmittag ziehen zwar dichtere Wolken aus Südwesten auf, doch die Temperaturen klettern auf bis zu 13 Grad.

„Der Sonntag bringt recht sonnige Verhältnisse, speziell im Südosten ist es zunächst aber teilweise wieder nebelig. Am Nachmittag gesellen sich aus Südwesten dann erste dichtere Wolken dazu, es bleibt aber weitgehend trocken. Vielerorts geht der Tag somit noch mit zeitweiligem Sonnenschein zu Ende, regional kommt spürbarer Südwestwind auf“, prognostiziert die GeoSphere Austria. „In der Früh ist es in den meisten Regionen frostfrei, bis zum Nachmittag steigt die Temperatur auf 11 bis 13 Grad“, heißt es weiter von den Experten.