Perchtenlauf endet mit Anzeigen für 18-Jährigen

Samstagabend, 15. November 2025, kam es bei einem Krampuslauf in St. Peter-Freienstein zu mehreren Übergriffen eines 18-Jährigen auf Einsatzkräfte. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt.

Was als gewöhnlicher Perchtenlauf begann, endete Samstagabend in St. Peter-Freienstein (Bezirk Leoben, Steiermark) mit einer Festnahme. Ein 18-Jähriger geriet in Streit mit einem Security-Mitarbeiter. Laut Polizei soll er dessen Jacke beschädigt haben. Noch bevor die Polizei eingriff, klagte er über Kreislaufprobleme. Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung.

Tritte gegen Polizisten

Während der Amtshandlung spitzte sich die Lage zu. Die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet, dass der junge Mann „gegen das Bein eines Polizisten getreten“ habe. Der Beamte wurde leicht verletzt und ein Dienstutensil beschädigt. Kurz darauf soll der 18-Jährige „auch gegen das Knie eines weiteren Polizisten“ getreten haben. Beide Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen. Auch auf andere Einsatzkräfte versuchte er loszugehen.

Rettungskräfte im Visier

Laut Polizei beschränkten sich die Angriffe nicht auf die Beamten. Der 18-Jährige habe versucht, weitere Mitglieder der Bereitschaftseinheit und Mitarbeiter des Roten Kreuzes zu treten. Verletzt wurde vom Roten Kreuz niemand. Während der Versorgung im Rettungswagen spuckte der Mann laut Polizei sowohl Polizisten als auch Rettungskräfte an. Die Situation beruhigte sich erst nach der Festnahme. Wegen seiner Kreislaufbeschwerden brachte ihn das Rote Kreuz ins LKH Leoben. Dort wurde er stationär aufgenommen. Die Ermittlungen laufen.

Mehrere Anzeigen folgen

Die Landespolizeidirektion Steiermark fasst die rechtlichen Folgen zusammen. „Nach Abschluss der Erhebungen wird der Tatverdächtige unter anderem wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung, versuchter schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt werden.“ Die Staatsanwaltschaft ordnete Anzeigen auf freiem Fuß an.