Neue Halle in Söding eröffnet – Ringerverein KSV siegt zum Auftakt 42:12

In Söding wurde die neue Multifunktionshalle gemeinsam mit dem neuen Kindergarten eröffnet. Im Anschluss daran trug der KSV Söding 1986 seinen Bundesliga-Heimkampf aus und setzte sich klar mit 42:12 durch.

Schon am Nachmittag war die Halle gut gefüllt. Der Nachwuchs des Ringervereins KSV Söding zeigte Übungen, die den Trainingsalltag greifbar machten. Der sportliche Teil begann mit Emanuel Ehgartner in der 55-Kilo-Klasse. Er verlor beide Kämpfe, brachte aber viel Einsatz auf die Matte. Kurz darauf drehte sich das Bild. In der 130-Kilo-Klasse holten Wolfgang Frühwirth im griechisch-römischen Stil und Musawir Ahmadzai im freien Stil jeweils einen Schultersieg. Auch der ungarische Legionär Barnabás Majer punktete doppelt und entschied beide Kämpfe klar für sich.

©KSV Söding Der KSV-Nachwuchs zeigte bei der Eröffnung Ausschnitte aus dem Training. ©KSV Söding Die neue Multifunktionshalle war beim Bundesligakampf gut gefüllt.

Punkte, die den Vorsprung vergrößerten

Im Anschluss folgte ein Wechsel zwischen Rückschlag und Aufholphase. Daniel Fließer musste sich bis 88 Kilo geschlagen geben, doch Armin Rothschedl brachte die Mannschaft wieder auf Kurs und erhielt die vollen Punkte kampflos. Danach setzte David Kropf ein klares Zeichen. Er gewann bis 65 Kilo im griechisch-römischen Stil durch technische Überlegenheit. Ghazi Esatollah legte im freien Stil mit einem Schultersieg nach. Der Kampf verlagerte sich nun in die 79-Kilo-Klasse, wo die Södinger die Kontrolle behielten. Georg Tatzer und Mansur Bagaschev holten jeweils Schultersiege und bauten den Vorsprung weiter aus. Damit war der Grundstein für einen deutlichen Endstand gelegt.

Klarer Schluss und Blick nach vorne

Zum Abschluss zeigten Souleymane Toure und Elhamuddin Amiry in der 72-Kilo-Klasse zwei solide Auftritte und holten jeweils einen Sieg. Damit stand das Endergebnis von 42:12 fest. Der KSV Söding bleibt damit Tabellenführer der Bundesliga 2 Gruppe Ost und zieht ohne Niederlage in das Finale gegen die AC Wals Juniors am 21. November 2025 ein. Gemeindevertreter und Vereinsfunktionäre waren vor Ort. Für das Finale wird erneut eine starke Unterstützung in der neuen Halle erwartet.