Kälteeinbruch ab Montag – das kommt auf die Steiermark zu

In der Steiermark steht eine wechselhafte Woche bevor. Während der Sonntag noch mild verläuft, bringt der Wochenstart Regen und Abkühlung. Ab Dienstag mischt erstmals wieder Schnee mit.

Die neue Woche bringt in der Steiermark einen klaren Wechsel. Am Sonntag spürst du noch einen Hauch Herbst, ab Montag rückt der Winter näher. Besonders spannend wird es, weil die Schneefallgrenze im Norden schon am Montagabend unter 1.000 Meter sinkt. Die Meteorologen der Geosphere Austria sprechen von einem deutlichen Temperatursturz.

Sonne im Norden, zäher Nebel im Südosten

Der heutige Sonntag startet in Teilen der Obersteiermark mit flachem Nebel. Laut Prognose lichtet er sich rasch und die Sonne bleibt dort länger zu sehen. Im Südosten hält sich der Nebel etwas hartnäckiger, doch der föhnige Südwestwind hilft nach. Am Nachmittag zeigt sich auch dort zeitweise die Sonne. Die Temperaturen klettern auf 11 bis 13 Grad, in föhnigen Lagen wie rund um Deutschlandsberg sogar etwas höher.

Montag bringt Regen und Abkühlung

Der Wochenstart kippt das Wetter komplett. „Der Montag bringt Störungseinfluss! Es ist den ganzen Tag stark oder dicht bewölkt sein, dazu regnet es immer wieder.“ Mit auffrischendem Nordwestwind wird es spürbar kühler. Im Norden sind kaum mehr als 7 Grad drinnen, im Südosten sind vor der Kaltfront bis zu 14 Grad möglich. Die höheren Werte werden aber schon am Vormittag erreicht. Am Nachmittag kühlt es überall ab. Die Schneefallgrenze rutscht im Norden gegen Abend unter 1.000 Meter.

Dienstag: Wintergefühl kehrt zurück

Am Dienstag bleibt es zu Beginn noch grau, einzelne Schnee- und Schneeregenschauer ziehen ab. Schon am Vormittag setzt sich die Sonne durch. Der Wind dreht auf Nord und bläst teils lebhaft. Es wird deutlich kälter. Die Frühwerte liegen zwischen 0 und 4 Grad, tagsüber geht es nur auf 3 bis 7 Grad hinauf. In 2.000 Meter Höhe herrschen mit minus 9 bis minus 7 Grad bereits winterliche Bedingungen.

Kalter, sonniger Mittwoch

Der Mittwoch bringt viel Sonne und verbreitet frostige Temperaturen. Am Morgen zeigt das Thermometer zwischen minus 8 und minus 3 Grad. Tagsüber bleibt es frisch, etwa 3 Grad im Ennstal und bis zu 6 Grad in Graz.

Donnerstag: Mehr Wolken, aber trocken

Zum Donnerstag hin ziehen wieder mehr Wolken auf. „Am Donnerstag voraussichtlich wieder mehr Wolken, es bleibt aber weitgehend trocken“ so die Meteorologen der Geosphere Austria. Schnee spielt dann keine große Rolle mehr. Doch der winterliche Vorgeschmack bleibt.