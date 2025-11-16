Vor Wintersaison: Große Notfallübung für neue Bergbahnen auf der Planai

In Haus im Ennstal und Schladming wurde die neue 4-Berge Ski Super Connection vor der Eröffnung einem großen Sicherheitstest unterzogen. Rund 250 Beteiligte probten den Ernstfall.

Bevor die ersten Gäste über die neue Verbindung zwischen Hauser Kaibling und Planai schaukeln, wurde am Samstag, dem 15. November, ein umfangreicher Sicherheitstest durchgeführt. Die neue 10er-Gondel „Senderbahn Hauser Kaibling“ und die 8er-Sesselbahn „Mitterhausalm I“ bringen heuer mehr Komfort und Tempo. Damit im Ernstfall alles funktioniert, stellten sich Bergbahnen, Polizei, Rotes Kreuz, Feuerwehren, Bergrettung, Pistenrettungen, Flugrettung und die Bezirkshauptmannschaft Liezen einem echten Stresstest.

Windstopp, blockierte Straßen und verletzte Gäste

Das Übungsszenario war bewusst herausfordernd. Starker Wind legte beide Bahnen lahm, zahlreiche Personen mussten aus Gondeln und Sesseln geborgen werden. Einige Einsatzkräfte kamen zu Fuß hinauf, andere wurden per Hubschrauber abgesetzt. Umgestürzte Bäume blockierten zusätzlich die Zufahrt. Dazu kamen simulierte Beinbrüche, Unterzuckerung und Betreuung von Skifahrerinnen und Skifahrern im Bereich der Talstationen. Insgesamt wirkten rund 250 Menschen mit, um möglichst realistische Bedingungen zu schaffen.

Klares Ziel: schnelle Abläufe, gute Abstimmung

Für die Bergbahnen war die Übung ein wichtiger Test. „Die Sicherheit unserer Gäste sowie der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat für uns oberste Priorität“, erklärte Klaus Hofstätter. Georg Bliem ergänzte: „Es ist enorm wichtig Schnittstellen zu überprüfen und sicherzustellen, dass wir im Ernstfall bestens vorbereitet sind.“

Vertreter aller Einsatzorganisationen und der Bergbahnen koordinierten gemeinsam das Vorgehen im Ernstfall.

Behörden und Einsatzkräfte ziehen Bilanz

Auch die Einsatzorganisationen betonten den Wert der Übung. Stefan Schröck von der BH Liezen sprach von der nötigen koordinierten Führung. Polizeieinsatzleiter Christian Huber hielt fest: „Das Ziel muss immer das gleiche sein, nämlich Menschenleben zu retten und Schäden so gering wie möglich zu halten.“ Die Flugrettung nutzte die seltene Gelegenheit für einen Windeneinsatz. „Solche groß angelegten Notfallübungen sind für uns unverzichtbar“, so Gerhard Brunner. Für die Feuerwehr zeigte sich der Nutzen der realistischen Bedingungen. „Mit rund 150 Statisten konnten die Szenarien besonders praxisnah geübt werden“, sagte Hannes Resch. Auch Bürgermeister Matthias Schwab sprach von einem „sehr positiven Resümee“.

Gemeinsam gut gewappnet für die Saison

Bergrettung und Rotes Kreuz betonten die Bedeutung abgestimmter Abläufe. „Im Notfall muss jeder Handgriff sitzen. Das ist uns heute eindrucksvoll gelungen“, erklärten Patrick Laszlo und Robert Speer. Rotkreuz-Einsatzleiter Norbert Pichler hob hervor, wie wichtig es sei, die Strukturen des Liftbetreibers genau zu kennen.