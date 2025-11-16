Bub (7) nach Traktor-Absturz außer Lebensgefahr

In Langenwang kippte ein Traktor in ein Waldstück. Ein Siebenjähriger wurde darunter eingeklemmt und vor Ort reanimiert. Jetzt gibt es die Nachricht, auf die alle gehofft haben: Er ist stabil.

Der Unfall passierte Samstagmittag, dem 15. November 2025, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Mitterberg (Langenwang, Steiermark). Ein 47-jähriger Landwirt fuhr mit seinem Traktor und einem vollgefüllten Gülleanhänger vom Stall weg in ein steiles Wiesengelände. In der Kabine saß sein siebenjähriger Sohn. Laut Polizei verlor das Gespann kurz nach dem Einfahren in das Gefälle die Bodenhaftung. Traktor und Anhänger rutschten mehrere Meter talwärts, überschlugen sich beim Forstweg und stürzten weiter in das steile Waldstück.

Bub nach Reanimation außer Lebensgefahr

Der Bub wurde unter dem Traktor eingeklemmt. Die Eltern und ein Nachbar schafften es, ihn zu befreien und auf die Straße zu bringen. Das Rote Kreuz leitete die Erstversorgung ein, an der Unfallstelle musste der Siebenjährige reanimiert werden. Danach brachte ihn der Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie Graz. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Eltern, der Vater blieb unverletzt. Am Sonntag folgte die erlösende Nachricht. Die Polizei Steiermark bestätigte, dass der Bub außer Lebensgefahr ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2025 um 12:31 Uhr aktualisiert