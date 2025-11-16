Tragöß startet erneut geführte Alpakawanderungen mit Glühwein

Zwischen November und Jänner kannst du in Tragöß jedes Wochenende mit Alpakas und Lamas durch die Winterlandschaft gehen und den Ausflug mit hausgemachtem Glühwein ausklingen lassen.

Die Glühweinwanderung bei „Alpakas, Lamas und Rentiere zum Grünen See“ in Pichl-Großdorf führt dich heuer wieder durch die Tragößer Gegend. Von 6. November bis 11. Jänner stehen freitags, samstags und sonntags ruhige Rundgänge am Programm, bei denen die Tiere das Tempo vorgeben und du einfach mitmarschierst. Am Ende wartet heißer Glühwein, für Kinder gibt es Punsch. Organisiert wird alles von Michelle Friedam, die die Tiere betreut und die Wanderungen vor Ort begleitet. Eine Anmeldung ist direkt bei ihr in Tragöß möglich.