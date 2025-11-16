/ ©5 Minuten
Tragöß startet erneut geführte Alpakawanderungen mit Glühwein
In Tragöß startet wieder die Glühweinwanderung mit Alpakas und Lamas. Von November bis Jänner kannst du jedes Wochenende durchs Winterweiß stapfen und dich danach mit heißem Glühwein aufwärmen.
Die Glühweinwanderung bei „Alpakas, Lamas und Rentiere zum Grünen See“ in Pichl-Großdorf führt dich heuer wieder durch die Tragößer Gegend. Von 6. November bis 11. Jänner stehen freitags, samstags und sonntags ruhige Rundgänge am Programm, bei denen die Tiere das Tempo vorgeben und du einfach mitmarschierst. Am Ende wartet heißer Glühwein, für Kinder gibt es Punsch. Organisiert wird alles von Michelle Friedam, die die Tiere betreut und die Wanderungen vor Ort begleitet. Eine Anmeldung ist direkt bei ihr in Tragöß möglich.
