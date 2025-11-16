Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Langenwang
Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz bei einem Traktorunfall.
Ein Siebenjähriger musste nach einem schweren Unfall in Mitterberg reanimiert werden
Langenwang/Steiermark
16/11/2025
Reanimiert

Bub (7) schwebt nach Traktorunfall in Lebensgefahr: So geht es ihm jetzt

Am Samstag, dem 15. November kam es in Mitterberg in der Steiermark zu einem schrecklichen Unfall. Ein Traktor samt Gülleanhänger stürzte ab. Ein Siebenjähriger musste reanimiert werden und schwebte in Lebensgefahr.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(213 Wörter)

Samstagmittag kam es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Mitterberg in der Steiermark zu einem Unfall mit einem Traktor und Gülleanhänger, bei dem ein Siebenjähriger lebensgefährlich verletzt wurde.

Traktor samt Gülleanhänger stürzte ab

Ein 47-jähriger Landwirt ist mit einem Traktor samt vollgefülltem Gülleanhänger vom Stallgebäude in ein steiles Wiesengelände gefahren. Ebenfalls in der Fahrerkabine befand sich sein siebenjähriger Sohn. Dann dürfte das Gespann die Bodenhaftung verloren haben, weshalb der Traktor samt Anhänger mehrere Meter talwärts rutschte. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und stürzte in das angrenzende steile Waldgelände. Der Bub kam unter dem Traktor zu liegen und wurde eingeklemmt.

Siebenjähriger musste reanimiert werden

Die Eltern und ein Nachbar konnten den Siebenjährigen noch selbstständig befreien und auf die darüberliegende Straße bringen. Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Erstversorgung. Der Bub musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden und wurde anschließend ins Krankenhaus geflogen. Er schwebte in Lebensgefahr.

Bub außer Lebensgefahr

Die Freiwillige Feuerwehr Langenwang, welche im Einsatz stand, kann Entwarnung geben: „Mittlerweile ist der Junge außer Lebensgefahr“, heißt es in einem Update des Einsatzberichtes.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.11.2025 um 16:07 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: