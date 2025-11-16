83 Jahre bei der Feuerwehr: Verdient „höchste Anerkennung und Respekt“

Am Mittwoch, dem 12. November, besuchten das Kommando sowie einige Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Maria Lankowitz gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt Köflach, Helmut Linhart, ihr ältestes Feuerwehrmitglied Ehrenhauptbrandinspektor Franz Scheer an seinem Wohnsitz, um ihm persönlich zu gratulieren. Am 14. November feierte er nämlich seinem 97. Geburtstag. Bei Kaffee und Kuchen wurden kameradschaftliche Stunden verbracht, Erinnerungen ausgetauscht und spannende Gespräche geführt.

Viele Ereignisse blieben ihm in Erinnerung

Franz Scheer beeindruckte dabei einmal mehr mit seiner klaren Erinnerung an frühere Ereignisse, seinen Geschichten aus dem Feuerwehrwesen und seiner bemerkenswerten Lebensfreude. „Trotz seines hohen Alters ist unser Kamerad noch sehr rüstig und hält sich täglich mit ein wenig Sport fit“, berichtet die Feuerwehr Maria Lankowitz.

Zählt zu den dienstältesten Feuerwehrkameraden im gesamten Bereich Voitsberg

Scheer trat bereits am 6. Jänner 1943 der Freiwilligen Feuerwehr Maria Lankowitz bei – somit ist er seit knapp 83 Jahren treues Mitglied der Feuerwehr. Mit diesem außergewöhnlichen Jubiläum zählt er nicht nur zu den ältesten, sondern auch zu den Dienstältesten Feuerwehrkameraden im gesamten Bereich Voitsberg. „Sein jahrzehntelanges Engagement, seine Verbundenheit zur Feuerwehr und sein Vorbildcharakter verdienen höchste Anerkennung und Respekt. Lieber Franz, herzlichen Glückwunsch zu deinem 97. Geburtstag! Wir wünschen dir weiterhin viel Gesundheit, Freude und noch viele schöne gemeinsame Jahre im Kreise deiner Familie sowie deiner Kameradinnen und Kameraden“, so bringt die Feuerwehr Maria Lankowitz ihre Glückwünsche zum Ausdruck.