Nach Unfall bei Murradweg: Fahrzeuginsassen haben sich gemeldet

Wie berichtet, kam es am 14. November 2025 auf dem Murradweg (R2) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam. Die flüchtigen Insassen wurden ausgeforscht.

In Neudorf ob Wildon hat sich Freitagabend ein Auto überschlagen. Der 17-jährige Lenker wurde ins LKH Graz gebracht, drei weitere Insassen rannten davon. Die Polizei bat daraufhin um Hinweise. 5 Minuten berichtete: Auto überschlägt sich – Lenker (17) verletzt, drei Insassen flüchteten.

Drei Fahrzeuginsassen meldeten sich bei der Polizei

Am Samstagabend, 15. November 2025, meldeten sich die drei männlichen Fahrzeuginsassen im Alter von 16 und 17 Jahren aufgrund der medialen Berichterstattung selbstständig bei der Polizei. „Die beiden 16-Jährigen dürften sich laut eigener Auskunft bei dem Verkehrsunfall ebenfalls leicht verletzt haben. Der Lenker konnte bislang noch nicht vernommen werden. Die Hintergründe sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen“, so die Polizei.