Skip to content
Region auswählen:
/ ©Feuerwehr Liezen-Stadt
Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz bei einem Brand
Mehrere Feuerwehren stehen aktuell in Liezen im Einsatz
Liezen
16/11/2025
Vollbrand

67 Feuerwehrleute bekämpfen Flammeninferno in Liezen

Am Moosweg in Liezen kam es am Sonntagabend zu einem Brandereignis. Mehrere Feuerwehren stehen im Einsatz und kämpfen gegen die Flammen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)

Um 18.15 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zu einem Wohngebäudebrand am Moosweg alarmiert. „Beim Eintreffen der ersteintreffenden Mannschaft stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Zufahrt war schwer passierbar, zusätzlich verhinderten herabgestürzte Stromleitungen einen Innenangriff – ein Löschangriff war daher nur von außen möglich“, berichtet die Feuerwehr Liezen-Stadt. Weiter heißt es: „Aufgrund der herausfordernden Wasserversorgung wurden Zubringerleitungen von der Enns aufgebaut und ein Pendelverkehr eingerichtet, um ausreichend Löschwasser sicherzustellen.“

Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz bei einem Brand
©Feuerwehr Liezen-Stadt

Großaufgebot der Einsatzkräfte

Im Einsatz stehen aktuell die Freiwilligen Feuerwehren Liezen-Stadt, Selzthal (ortszuständige Wehr), Rottenmann, Feuerwehr Lassing, die Betriebsfeuerwehr Werk Liezen mit insgesamt 67 Einsatzkräfte. Auch das Rote Kreuz und die Feuerwehr sind vor Ort.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: