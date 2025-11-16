67 Feuerwehrleute bekämpfen Flammeninferno in Liezen

Am Moosweg in Liezen kam es am Sonntagabend zu einem Brandereignis. Mehrere Feuerwehren stehen im Einsatz und kämpfen gegen die Flammen.

Um 18.15 Uhr wurden mehrere Feuerwehren zu einem Wohngebäudebrand am Moosweg alarmiert. „Beim Eintreffen der ersteintreffenden Mannschaft stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Zufahrt war schwer passierbar, zusätzlich verhinderten herabgestürzte Stromleitungen einen Innenangriff – ein Löschangriff war daher nur von außen möglich“, berichtet die Feuerwehr Liezen-Stadt. Weiter heißt es: „Aufgrund der herausfordernden Wasserversorgung wurden Zubringerleitungen von der Enns aufgebaut und ein Pendelverkehr eingerichtet, um ausreichend Löschwasser sicherzustellen.“

Großaufgebot der Einsatzkräfte

Im Einsatz stehen aktuell die Freiwilligen Feuerwehren Liezen-Stadt, Selzthal (ortszuständige Wehr), Rottenmann, Feuerwehr Lassing, die Betriebsfeuerwehr Werk Liezen mit insgesamt 67 Einsatzkräfte. Auch das Rote Kreuz und die Feuerwehr sind vor Ort.