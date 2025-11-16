Schneefallgrenze sinkt: Wo Frau Holle zu Besuch kommt

Die neue Woche startet unbeständig: Dichte Wolken und immer wieder Regen prägen bereits den Montag. Mit sinkender Schneefallgrenze und auffrischendem Wind kündigt sich ein spürbarer Wetterumschwung an.

Die neue Woche startet mit einem Wetterumschwung. Eine Kaltfront steuert auf Österreich zu. „Der Montag bringt Störungseinfluss! Es ist den ganzen Tag stark oder dicht bewölkt sein, dazu regnet es immer wieder“, so die GeoSphere Austria. Verbreitet bedecken zum Wochenbeginn dichte Wolken den Himmel und es regnet meist häufig und vielerorts zeitweise auch kräftig.

Schneefallgrenze sinkt bis auf 500m

„Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf 500 bis 800m, nur im Süden bleibt Sie auch noch über 1000m Seehöhe. Es kommt dann vor allem im Osten lebhafter Wind aus West bis Nordwest auf“, prognostizieren die Wetterexperten für die Steiermark. Damit könnte Frau Holle mit Ausnahme von südlichen Regionen auch in tiefen Lagen für einen Besuch vorbeischauen.

Am Nachmittag sinken die Temperaturen

In der Früh werden Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad erwartet, die Tageshöchsttemperaturen werden mit 5 bis 12 Grad bemessen. „Am Nachmittag sinken die Temperaturen in allen Höhen“, so die Meteorologen.