Alkolenker rast mit 130 km/h im Ortsgebiet vor Polizei davon

In Voitsberg hat Sonntagnacht ein 40-jähriger Ungar eine Flucht vor der Polizei hingelegt. Ohne Licht unterwegs, gab er plötzlich Gas und raste mit 130 km/h davon. Die Polizei stoppte ihn erst, nachdem er zu Fuß weiterflüchtete.

„Eine Polizeistreife wurde gegen 22.30 Uhr auf einen ungarischen Pkw aufmerksam, der ohne Abblendlicht unterwegs war“, heißt es in der Meldung. Als die Beamten ihn anhalten wollten, trat der Lenker aufs Gas. Mit mehr als 130 km/h jagte er durch das Voitsberger Ortsgebiet und missachtete mehrere Verkehrsregeln. Die Fahrt endete erst hinter einem Lokal, wo der Mann das Auto stehenließ und davonlief.

Zu Fuß gestellt

Weit kam er nicht. Die Polizisten holten ihn kurze Zeit später ein und führten einen Alkoholtest durch. Der Wert zeigte eine schwere Alkoholisierung. Sein Führerschein wurde ihm noch in der Nacht vorläufig abgenommen. „Der Lenker zeigte sich geständig und gab an, aus Angst, seinen Führerschein zu verlieren, geflüchtet zu sein“, heißt es vonseiten der Beamten. Neben dem abgenommenen Schein hagelte es 13 verkehrsrechtliche Anzeigen.