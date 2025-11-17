Brandmelder in Stainzer Baumarkt spielte verrückt: Feuerwehr rückt aus

Ein technischer Defekt hat am Sonntagnachmittag zu einem Brandmeldealarm beim Baumarkt in Stainz geführt. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte nach einer Kontrolle Entwarnung geben.

Die Freiwillige Feuerwehr Stainz wurde am Sonntag, dem 16. November, um 13.09 Uhr mit Sirene zu einem Brandmeldealarm beim Außenlager des Baumarkts gerufen. Drei Fahrzeuge und 13 Einsatzkräfte rückten aus, ein Atemschutztrupp rüstete sich schon während der Fahrt aus. Vor Ort fand die Einsatzleitung aber kein Brandereignis. Der Melder löste dennoch mehrfach erneut aus, daher blieb die Feuerwehr, bis der Brandschutzbeauftragte die Anlage zurückstellen konnte. „Nach rund einer Stunde konnte ins Rüsthaus eingerückt und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden“, so die Freiwillige Feuerwehr Stainz abschließend.